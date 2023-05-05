Названы пять аксессуаров в женском гардеробе, на которых не стоит экономить

Фото: Unsplash

Аксессуары – важная часть образа, которая способна подчеркнуть достоинства и расставить акценты. Стилисты рассказали, на каких аксессуарах не стоит экономить.

Сумка из натуральной кожи — настоящая инвестиция в будущее. Такая сумка долго будет сохранять товарный вид, ее можно носить много лет.

Также стоит выбирать кожаный кошелек. Предпочтение следует отдавать вместительным моделям с достаточным количеством отделений: для денег, карточек, визиток и мелочи.

Не стоит экономить на шарфах. Они должны быть хорошего качества, без нелепых рисунков и торчащих ниток.

Стилисты советуют приобрести классический черный ремень, который можно использовать в разных образах.

Еще одна важная деталь — солнцезащитные очки. В дешевых очках обычно нет никаких УФ-фильтров, передает издание «Профиль».

Ранее стилист София Ивченко назвала трендовые цвета весны-лета 2023 года. В гардеробе модниц преобладают тотальный черный, цвет шоколада, желтый, фуксия и нежные оттенки розового, передает Nation news.

Дизайнер Валерия Утушкина рассказала, какие самые частые ошибки совершают девушки при подборе одежды.