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Приметы и советы

Максима Калинова, занимавшего делом Губина, лишили статуса адвоката на два года

Степан Жирнов
Общество
Максима Калинова, занимавшего делом Губина, лишили статуса адвоката на два года
Фото: vk/advocatekalinov_official

Юриста Максима Калинова лишили статуса адвоката на два года. Об этом «Вечерней Москве» сообщил правозащитник в пятницу, 5 мая.

По его словам, такое решение приняла адвокатская палата Рязанской области из-за его комментариев в СМИ. При этом Калинов отметил, что за пять лет стажа к нему ни разу не применялись дисциплинарные санкции.

— Еще до решения совета меня потребовали сдать удостоверение и оскорбили. Они как будто заранее знали решение, — отметил юрист.

Калинов также отметил, что он обжаловал это решение в федеральной адвокатской палате. Помимо этого, правозащитник собирается подать заявление на Telegram-канал «Усы Куракиной» за клевету.

— Они утверждают, что я набрал 15 миллионов рублей у своих клиентов, что является ложью. Также на канале распространяют видео, на котором якобы изображен я, — возмутился Калинов.

Бывший адвокат Максим Калинов участвовал во многих громких делах. Так, он защищал интересы Михаила Губина, осужденного на 12 лет за то, что справил нужду рядом с машиной. Сейчас мужчина отбывает наказание, но в скором времени суд должен был рассмотреть кассационную жалобу. Теперь жителю Тюмени, вероятно, придется искать другого адвоката.

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