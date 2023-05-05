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Самый ранний овощ: гастроэнтеролог Дианова рассказала о пользе и вреде редиса

Иссалина Аюпова

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Чем полезен редис
Фото: Unsplash

Редис — самый ранний овощ, который люди сажают на грядках и начинают собирать уже в начале мая. О пользе и вреде продукта, а также в каком виде его лучше съесть — в материале «Вечерней Москвы».

Как рассказала врач — гастроэнтеролог-диетолог Нурия Дианова, редиска — неоднозначный овощ, который имеет достаточно плюсов и минусов. С одной стороны, это очень низкокалорийный продукт, порядка 20 килокалорий на 100 граммов. К тому же с содержанием большого количества грубой клетчатки.

А горечь, которую мы чувствуем при употреблении редиса, по словам диетолога, стимулирует аппетит, но при этом значительно меняет вкус еды.

— Даже листочки редиса обладают пикантностью и горчинкой, которая позволяет улучшить пищеварение и запустить процесс переваривания пищи. Ее хорошо использовать, когда нужно простимулировать аппетит, — рекомендовала Дианова.

Также продукт хорошо подойдет тем, у кого есть проблемы с запорами и холестерином. Грубая клетчатка хорошо работает над этими проблемами, заверила врач.

— Однако, ее большое содержание в продукте не всегда играет на руку, — заметила специалист. — При определенных болезнях ЖКТ ее лучше исключить из рациона.

Редис не рекомендован при:

  • панкреатите;
  • гастрите;
  • дивертикулезе кишечника.

— В этом случае любые продукты с высоким содержанием грубой клетчатки не будут полезны, — подчеркнула Дианова.

Гастроэнтеролог порекомендовала есть редис в сыром виде. Продукт содержит много эфирных масел, поэтому лучше употреблять его только свежим, без термической обработки и заморозки, заключила Дианова.

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