«Могут вызвать проблемы с поджелудочной железой»: топ-5 самых вредных гарниров к шашлыку

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Сыр, грибы и картофель являются самыми вредными гарнирами к шашлыку. Об этом «Вечерней Москве» рассказала диетолог Елена Соломатина.

По ее словам, в первую очередь нужно отказаться от картофеля, так как он начинает бродить в желудке вместе с шашлыком.

— Сильно крахмалистые овощи, например картошка, не сочетаются с шашлыком. Многие предпочитают есть мясо с этим овощем. Однако это вредно для нашего организма. Можно съесть только одну картофелину, только если очень хочется. Здоровый желудочно-кишечный тракт приспособлен для смешанного переваривания. Шашлык переваривается долго, а углеводам надо быстрее спустится вниз из желудка. Картофель начинает бродить в желудке, особенно если он горячий, — предупредила она.

Также с шашлыком не нужно смешивать другой белок. Например, фасоль, горох или сыр, уверена Соломатина.

Эксперт подчеркнула, что многие предпочитают есть шампиньоны на гриле вместе с шашлыком, но данное сочетание может привести к проблемам со здоровьем.

— Грибы — это другой вид белка, но он заключен в хитиновую оболочку. Другими словами, это клетчатка. Небольшое количество грибов с мясом не навредит здоровому человеку. Однако грибы являются тяжелой пищей и могут вызвать проблемы с поджелудочной железой, а мясо усугубит ситуацию, — отметила диетолог.

Ранее Елена Соломатина рассказала «ВМ», какие варианты шашлыка несут вред и чем они могут быть опасны. По ее словам, наиболее неудачное мясо для шашлыка — свинина с высоким содержанием жиров. Последствием употребления некачественной свинины может быть заражение свиным цепнем. Человек может вообще не испытать никаких симптомов или ощутить обычную тошноту, заявила диетолог.

Кроме того, эксперт предупредила, что жареная рыба тоже имеет схожую угрозу для здоровья. Если свежевыловленную рыбу недостаточно прокоптить, то она, как и свинина плохого качества, тоже может стать причиной заражения гельминтами.