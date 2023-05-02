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Приметы и советы

«Возможно заражение»: какой шашлык может быть опасен для здоровья

Игорь Синельников

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Общество
«Возможно заражение»: какой шашлык может быть опасен для здоровья
Фото: shutterstock

Шашлык — одно из самых популярных блюд у россиян в период майских праздников. При этом не всегда он полезен для здоровья. Какие варианты шашлыка несут вред и чем именно они могут быть опасны, «Вечерней Москве» рассказала диетолог Елена Соломатина.

По ее мнению, наиболее неудачное мясо для шашлыка — свинина с высоким содержанием жиров.

— Жирная свинина — самый вредный вид шашлыка, особенно если она невысокого качества. Кроме того, если свинина режется на большие куски, то в этом случае она прожаривается недостаточно сильно, — отметила Соломатина.

Последствием употребления некачественной свинины, по словам диетолога, может быть заражение свиным цепнем. При этом человек может вообще не испытать никаких симптомов или ощутить обычную тошноту. Но попавшие в организм личинки будут развиваться, выводить питательные вещества и отравлять человека продуктами обмена, предупредила эксперт.

Кроме того, жир со свинины может нанести дополнительный вред из-за самого процесса приготовления, уточнила Соломатина:

— Этот жир при неправильном приготовлении начинает дымиться, плавиться и окисляться. Это очень опасно, так как окисление жирных кислот ведет к разрушению клеток организма.

Нередко люди маринуют шашлык в майонезе сомнительного качества, который оказывает разъедающий эффект на организм, отметила специалист. А если в состав маринада входит растительное масло, то оно тоже будет окисляться. Из-за этого повышается риск развития онкологии, сердечно-сосудистых заболеваний и проблем с кожей, предупредила диетолог.

По словам врача, жареную рыбу нельзя отнести к шашлыкам, однако она тоже популярна у россиян и тоже имеет схожую угрозу для здоровья.

— Если свежевыловленную рыбу недостаточно прокоптить, то она, как и свинина плохого качества, тоже может стать причиной заражения гельминтами, — отметила эксперт.

Ранее эксперт по безопасности Григорий Куксин напомнил «Вечерней Москве», что жарка шашлыка в неправильно выбранной локации может стать причиной пожара. По мнению специалиста, лучше выбирать для этого специальные домики на тенистых участках.

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