Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Москвичка отсудила у сети «Вкусно и точка» 30 тысяч рублей за травму головы

Степан Жирнов
Происшествия
Москвичка отсудила у сети «Вкусно и точка» 30 тысяч рублей за травму головы
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Москва, Волоколамское шоссе Карта всех событий

Жительница столицы отсудила у обладателя сети быстрого питания «Вкусно и точка» 30 тысяч рублей за травму головы, полученную в одном из отделений ресторанов. Об этом «Вечерней Москве» сообщил в пресс-секретарь Савеловского районного суда в пятницу, 5 мая.

Инцидент произошел еще 7 октября 2020 года. Женщина делала заказ в отделении McDonald’s на Волоколамском шоссе, когда на нее сверху упала металлическая конструкция. В результате пострадавшая получила черепно-мозговую травму.

Москвичка обратилась в суд с иском к ООО «Система ПБО» и потребовала у компании восемь миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда. Помимо этого женщина хотела возместить стоимость санаторно-курортного лечения, которое обошлось ей в 32 тысячи 159 рублей ежемесячно, и устранения последствий вреда на сумму 98 тысяч рублей ежегодно.

Суд взыскал с компании лишь 30 тысяч рублей.

Ранее в суд обратился Никас Сафронов, который захотел взыскать с Wildberries 10 миллиардов рублей. Гнев творца был вызван использованием его рисунков и логотипов без согласования.

Травмы Москва Пострадавшие Рестораны Суды
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Зачем в Киеве задрали юбку богине Кали

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Бесславный финал: в преддверии Дня Победы ФСБ опубликовала новые архивные документы о самоубийстве Гитлера

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Повод вспомнить отличные песни: почему рейтинги сериала «За полчаса до весны» зашкалили

Игорь Черницкий
Игорь Черницкий

Работа настоящих мужчин: престиж военной профессии достиг высочайшего уровня

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Старая модель на новый лад: получится ли отказаться от Болонской системы образования

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Запрещено все, что не разрешено: чего ждать от нового пакета антироссийских санкций

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как начинается что-то важное

Все мнения
О проекте