Москвичка отсудила у сети «Вкусно и точка» 30 тысяч рублей за травму головы

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Москва, Волоколамское шоссе Карта всех событий

Жительница столицы отсудила у обладателя сети быстрого питания «Вкусно и точка» 30 тысяч рублей за травму головы, полученную в одном из отделений ресторанов. Об этом «Вечерней Москве» сообщил в пресс-секретарь Савеловского районного суда в пятницу, 5 мая.

Инцидент произошел еще 7 октября 2020 года. Женщина делала заказ в отделении McDonald’s на Волоколамском шоссе, когда на нее сверху упала металлическая конструкция. В результате пострадавшая получила черепно-мозговую травму.

Москвичка обратилась в суд с иском к ООО «Система ПБО» и потребовала у компании восемь миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда. Помимо этого женщина хотела возместить стоимость санаторно-курортного лечения, которое обошлось ей в 32 тысячи 159 рублей ежемесячно, и устранения последствий вреда на сумму 98 тысяч рублей ежегодно.

Суд взыскал с компании лишь 30 тысяч рублей.

Ранее в суд обратился Никас Сафронов, который захотел взыскать с Wildberries 10 миллиардов рублей. Гнев творца был вызван использованием его рисунков и логотипов без согласования.