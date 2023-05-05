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Росприроднадзор спас львенка, которого выставили на продажу через интернет в Уфе

Лейла Алиева
Общество
Росприроднадзор спас львенка, которого выставили на продажу через интернет в Уфе
Фото: Telegram / Светлана Радионова

Росприроднадзор изъял львенка, которого выставили на продажу через интернет в Уфе. Об этом сообщила в пятницу, 5 мая, глава ведомства Светлана Радионова.

— Под видом покупателей наши сотрудники и общественный инспектор пришли к продавцу для проверки документов и условий содержания. Животное держали в обычной квартире. Никаких лицензий и разрешающих документов у хозяина не было. Когда «покупатели» раскрыли цель визита, владелец отдал маленького хищника добровольно, — рассказала она.

Видео: Telegram / Светлана Радионова

Львенка приняли на передержку в зоолунопарке «Саванна». Ветеринары уже осмотрели животное и установили, что это девочка. В настоящее время решается дальнейшая судьба львицы, написала Радионова в своем Telegram-канале.

В субботу, 29 апреля, столичные ветеринары спасли кошку Дусю. Животному, проглотившему две иголки с нитками, сделали операцию. Хирургическое вмешательство прошло успешно. Отмечается, что уже на следующий день Дуся смогла самостоятельно питаться.

Роспотребнадзор Уфа Животные
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