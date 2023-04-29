Московские ветеринары спасли жизнь проглотившей две иголки кошке Дусе

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Московские ветеринары прооперировал кошку Дусю, которая съела две иголки с нитками. Об этом в субботу, 29 апреля, сообщили в пресс-службе столичного комитета ветеринарии.

— Врачи Красногвардейской ветеринарной клиники Сергей Васильев и Сергей Кувшинов спасли кошку. Оказалось, что Дуся съела сразу две иголки с нитками. Это стало понятно после рентген-диагностики, — говорится в сообщении.

Другого способа по спасению животного, кроме хирургического, не было. Сама операция прошла успешно, а уже на следующий день Дуся могла самостоятельно питаться, передает агентство городских новостей «Москва».

В марте специалисты Московского зоопарка прооперировали домашнюю кошку Рыську, проживающую на территории зоосада, с болезнью мочеточника. Сама процедура длилась около двух часов, после чего кошка провела еще 10 дней в ветеринарном корпусе. В настоящее время животное вернулось к привычному образу жизни.

Председатель Комитета ветеринарии Москвы Алексей Сауткин рассказал, что в столице открылся круглосуточный стационар для домашних животных.