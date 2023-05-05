Жителей ряда населенных пунктов Запорожской области переселят вглубь региона из-за обстрелов ВСУ

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Жителей 18 населенных пунктов Запорожской области, включая Энергодар, из-за усиления украинских обстрелов временно переселят вглубь региона. Об этом в пятницу, 5 мая, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Евгений Балицкий.

В сообщении политика говорится, что за последние несколько дней «противник усилил обстрелы населенных пунктов», расположенных в непосредственной близости к линии фронта. По этой причине Балицкий распорядился переместить на более безопасные территории «в первую очередь детей с родителями, пожилых людей, инвалидов», а также пациентов медучреждений.

Согласно указу, будет организовано временное перемещение жителей из населенных пунктов Тимошовка, Смирновка, Тарасовка, Орлянское, Молочанск и других, написал Балицкий в своем Telegram-канале.

Ранее на этой неделе член главного совета администрации региона, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщал, что украинские подразделения начали атаку на Ореховском направлении в Запорожской области.