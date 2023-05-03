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Рогов заявил, что ВСУ начали атаку на Ореховском направлении в Запорожской области

Евгений Жуков

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Рогов заявил, что ВСУ начали атаку на Ореховском направлении в Запорожской области
Фото: president.gov.ua

Украинские подразделения начали атаку на Ореховском направлении в Запорожской области. Об этом в среду, 3 мая, сообщил член главного совета администрации региона, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

— Сегодня вечером после массированной артподготовки бронегруппа боевиков ВСУ снова пошла в наступление южнее Орехова. Их встретили прицельным огнем на первой линии обороны наши мотострелки и разведка, — написал Рогов в своем Telegram-канале.

По его словам, в ходе столкновения Вооруженные силы Украины потеряли как минимум две единицы техники, а именно танк и бронетранспортер. Кроме того, имеются потери и среди личного состава украинской армии.

В свою очередь бизнесмен и основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что контрнаступление ВСУ уже началось. По его словам, в настоящее время наблюдается активизация сил противника на линии боевого соприкосновения.

Однако у госсекретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена по этому поводу другое мнение. Так, американский политик считает, что украинская армия начнет контрнаступление лишь в ближайшие недели.

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