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Приметы и советы

Пригожин заявил о начале контрнаступления ВСУ

Полина Пашкина

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Пригожин заявил о начале контрнаступления ВСУ
Фото: П/с компании «Конкорд»/ТАСС

Контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) уже началось. В ближайшее время оно может перейти в активную фазу. Об этом в среду, 3 мая, заявил предприниматель и основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин.

По его словам, наблюдается активизация противника.

— Мы видим высочайшую активность вражеской авиации. Мы видим его высочайшую активность по периметру и внутри нашего фронта. Противник активизировался также и за пределами исторических границ Украины. Мы видим ситуацию в различных наших областях. Поэтому я считаю, что уже все пошло. Когда это перейдет в активную фазу? Думаю, что в ближайшее время, может быть, дни, — цитирует Пригожина Telegram-канал его пресс-службы.

В беседе с «Вечерней Москвой» эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Г. В. Плеханова Андрей Кошкин отметил, что Россия получает информацию о планируемом наступлении украинских войск через разные каналы.

По словам эксперта, не стоит верить всему, что пишут СМИ относительно контрнаступления украинских войск.

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