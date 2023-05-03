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Зеленскому не верят: почему Украина не раскрывает Западу детали контрнаступления

Игорь Синельников

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В мире
Зеленскому не верят: почему Украина не раскрывает Западу детали контрнаступления
Фото: Минобороны РФ

Украинские власти не собираются рассказывать детали весеннего контрнаступления своим союзникам, чтобы предотвратить утечку информации, которая может поставить действие под угрозу. Об этом во вторник, 2 мая, сообщило издание Politico. Действительно ли Украина не хочет предоставлять информацию западным государствам и в чем могут крыться причины такого недоверия, «Вечерней Москве» рассказал эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Г. В. Плеханова Андрей Кошкин.

По словам эксперта, не стоит верить всему, что пишут СМИ относительно контрнаступления украинских войск.

— Откровенно говоря, информация о любых наступательных действиях была строго секретной во все времена. Поэтому нельзя прямо сказать, что Украина якобы не делится этой информацией с США. Тот, кому положено, наверняка все знает. Все, что сегодня обсуждается публично, находится в плоскости дезинформации, — уверен специалист.

Как отметил собеседник «ВМ», Киев информирует Вашингтон по линии советников. По словам Кошкина, министр обороны России Сергей Шойгу говорил, что существует параллельный штаб НАТО, находящийся в Киеве и контролирующий все операции ВСУ. Также есть и орбитальная группировка спутников, которые находятся на нижней орбите.

Всю необходимую информацию Вашингтон получает напрямую от своих специалистов, считает политолог.

— Штаб НАТО в Киеве использует полученные разведданные и дальше решает, делиться им информацией с Киевом или нет. Вашингтону не нужны доклады от Зеленского, они ему не верят — только своим специалистам. Во всех ведомствах Киева есть условный этаж в здании, куда украинцев не пускают и где работают иностранцы, — пояснил собеседник «ВМ».

Кроме того, между Украиной и США возникает определенное недоверие, убежден Кошкин. Например, об этом говорят неоднократные запросы со стороны Зеленского на телефонный разговор с лидером Китая Си Цзиньпином. Если раньше президент Украины боялся расстроить Америку, то теперь его это не пугает, заметил политолог.

При этом Россия также получает информацию о планируемом наступлении украинских войск через разные каналы, подчеркнул Кошкин.

— В России есть аналитические центры, которые путем анализа многих источников выдают довольно точные сведения о датах начала любого наступления. Но без разведки такие центры не могут анализировать информацию, так как ее не будет. Разведка обязательно работает. Причем Россия может контролировать передвижение войск в том числе и со спутников, — заключил эксперт.

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