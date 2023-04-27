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Hill: США перестанут помогать Украине после победы республиканцев на выборах президента

Евгений Жуков
В мире
Hill: США перестанут помогать Украине после победы республиканцев на выборах президента
Фото: shutterstock

Военная поддержка украинской армии со стороны западных стран прекратится, если в результате президентских выборов в Соединенных Штатах в 2024 году к власти придут представители Республиканской партии. Таким мнением поделился обозреватель издания The Hill Брэд Дресс.

По его мнению, на ближайших выборах произойдет «сражение» между демократами и республиканцами, при этом главным вопросом в предстоящих дискуссиях станет конфликт на Украине, «а исход столкновения окажется решающим для Киева».

Он также добавил, что судьба Украины висит на волоске, поскольку тема помощи Киеву начинает вызывать усталость у американских политических элит. Республиканцы все реже поддерживают передачу оружия ВСУ в противовес демократам, говорится в статье.

Бывший президент США Дональд Трамп в свою очередь заявил, что участие действующего президента США Джо Байдена в выборах в 2024 году может привести к началу новой мировой войны.

Однако политолог-американист Михаил Синельников-Оришак заявил «Вечерней Москве», что Байден имеет весьма серьезные шансы на победу в предстоящих выборах главы государства.

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