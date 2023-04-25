Трамп заявил, что участие Байдена в выборах чревато третьей мировой войной

Фото: shutterstock

Участие действующего президента США Джо Байдена в выборах в 2024 году может привести к началу новой мировой войны. Такое мнение высказал во вторник, 25 апреля, экс-глава государства Дональд Трамп.

— Думаю, что-то плохое может случиться. У этой страны проблемы, мы закончим третьей мировой войной. Они говорят о ядерном оружии, а у нас человек, который не понимает, что происходит, — заявил он.

Трамп также раскритиковал Байдена за опубликованный им видеоролик с заявлением о выдвижении. Бывший президент заметил, что Байден не вышел к народу с обращением, а заранее записывал видео, передает телеканал Newsmax.

25 апреля Байден официально объявил, что намерен баллотироваться на следующих выборах президента США в 2024 году. Кроме того, нынешний вице-президент США Камала Харрис в свою очередь заявила, что будет выдвигаться в качестве вице-президента.

Конгрессвумен из Джорджии, член республиканской партии Марджери Тэйлор-Грин обрушилась с резкой критикой на президента, обвинив его в коррумпированности. Она также назвала Байдена худшим президентом в истории США.

Политолог-американист Михаил Синельников-Оришак заявил «Вечерней Москве», что Байден имеет весьма серьезные шансы на победу в предстоящих выборах главы государства.