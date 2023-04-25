Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

«Позор за ложь»: в Конгрессе назвали Байдена худшим президентом в истории США

Евгений Белоусов
В мире
«Позор за ложь»: в Конгрессе назвали Байдена худшим президентом в истории США
Фото: whitehouse

Конгрессвумен из Джорджии, член республиканской партии Марджери Тэйлор-Грин обрушилась с резкой критикой на президента США Джо Байдена за его решение вновь баллотироваться на выборах 2024 года.

— Позор Джо Байдену за ложь и эгоистичное решение баллотироваться, переизбираться, как раз в тот момент, когда мы разоблачаем, как Байдены разбогатели, торгуя влиянием, — написала она у себя в Twitter.

Тэйлор-Грин также заявила, что Байден является худшим президентом в истории Соединенных Штатов и сам прекрасно знает об этом. Кроме того, она обвинила действующего президента страны в коррумпированности.

25 апреля Байден официально объявил, что намерен баллотироваться на следующих выборах президента США в 2024 году. Кроме того, нынешний вице-президент США Камала Харрис в свою очередь заявила, что будет выдвигаться в качестве вице-президента.

Согласно проведенным опросам, только треть американцев считает, что Байден достоин переизбрания на выборах в следующем году, остальные предпочли бы видеть на посту кого-то другого.

Байден намерен использовать TikTok в рамках своей предвыборной кампании. Отмечается, что продвижение кандидатуры политика в соцсетях нацелено на поиск поддержки у молодых избирателей. Для этого планируется использовать сотни лидеров мнений, которые будут рекламировать достижения действующего главы государства.

Политолог-американист Михаил Синельников-Оришак заявил «Вечерней Москве», что Байден имеет весьма серьезные шансы на победу в предстоящих выборах главы государства.

Джо Байден США Президенты
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Никита Миронов
Никита Миронов

Зеленский довоюется до нового Майдана

Антон Кузнецов
Антон Кузнецов

Время экспедиций: поисковики открыли сезон

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Мирный атом — оружие санкций

Александр Лосото
Александр Лосото

С кого спрашивать за профилактику: нужна ли в России «мобильная» диспансеризация

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Время судебных разбирательств: в чем причина конфликта между Алисой Тепляковой и МГУ

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Что тебе снится, система «Аврора»: смогут ли все госучреждения перейти на отечественную ОС?

Геннадий Онищенко
Геннадий Онищенко

Как проходит подготовка к организации детского отдыха в лагерях

Все мнения
О проекте