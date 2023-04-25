«Позор за ложь»: в Конгрессе назвали Байдена худшим президентом в истории США

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Конгрессвумен из Джорджии, член республиканской партии Марджери Тэйлор-Грин обрушилась с резкой критикой на президента США Джо Байдена за его решение вновь баллотироваться на выборах 2024 года.

— Позор Джо Байдену за ложь и эгоистичное решение баллотироваться, переизбираться, как раз в тот момент, когда мы разоблачаем, как Байдены разбогатели, торгуя влиянием, — написала она у себя в Twitter.

Тэйлор-Грин также заявила, что Байден является худшим президентом в истории Соединенных Штатов и сам прекрасно знает об этом. Кроме того, она обвинила действующего президента страны в коррумпированности.

25 апреля Байден официально объявил, что намерен баллотироваться на следующих выборах президента США в 2024 году. Кроме того, нынешний вице-президент США Камала Харрис в свою очередь заявила, что будет выдвигаться в качестве вице-президента.

Согласно проведенным опросам, только треть американцев считает, что Байден достоин переизбрания на выборах в следующем году, остальные предпочли бы видеть на посту кого-то другого.

Байден намерен использовать TikTok в рамках своей предвыборной кампании. Отмечается, что продвижение кандидатуры политика в соцсетях нацелено на поиск поддержки у молодых избирателей. Для этого планируется использовать сотни лидеров мнений, которые будут рекламировать достижения действующего главы государства.

Политолог-американист Михаил Синельников-Оришак заявил «Вечерней Москве», что Байден имеет весьма серьезные шансы на победу в предстоящих выборах главы государства.