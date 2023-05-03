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Politico: Киев скрывает детали контрнаступления от союзников

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Politico: Киев скрывает детали контрнаступления от союзников
Фото: president.gov.ua

Украинские власти не собираются рассказывать детали весеннего контрнаступления своим союзникам, чтобы предотвратить утечку информации, которая может поставить его под угрозу. Об этом во вторник, 2 мая, сообщило издание Politico со ссылкой на европейских чиновников, находящихся в контакте с военачальниками на Украине.

В статье отмечается, что украинское руководство не делится данными о будущем контрнаступлении, в том числе о том, когда, где и сколько войск планируется вывести на позиции для проведения этой операции.

Один из собеседников Politico подчеркнул, что на Украине тоже мало кто знает о деталях генерального наступления, которое может начаться весной или летом. Он отметил, что «лишь горстка людей в стране знают этот план».

2 мая госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен сообщил, что украинская армия начнет контрнаступление в ближайшие недели.

О готовности ВСУ к контрнаступлению «в глобальном смысле» заявил 28 апреля глава Министерства обороны Украины Алексей Резников. По его словам, техника для этого уже частично доставлена.

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