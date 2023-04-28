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Приметы и советы

В Минобороны Украины заявили о готовности ВСУ к контрнаступлению

Лейла Алиева

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
В Минобороны Украины заявили о готовности ВСУ к контрнаступлению
Фото: gur.gov.ua

Украинские военные «в глобальном смысле» готовы к контрнаступлению. Об этом заявил глава Минобороны Украины Алексей Резников в пятницу, 28 апреля.

— Помимо получения вооружения, должно быть умение владеть нашими военнослужащими техникой. Мы получили достаточно современное вооружение: «Леопард-2», «Челленджеры» и «Абрамсы». Но, думаю, «Абрамсы» не успеют к этому наступлению. Сама техника частично доставлена. В глобальном смысле к наступлению мы готовы, — рассказал он.

Резников добавил, что ВСУ ждут решения командования, благоприятной погоды и «воли божьей», передает РИА Новости.

Военный эксперт подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что Вооруженные силы Украины собираются провести контрнаступление на небольших участках Краснолиманского направления в Луганской народной республике.

Издание The New York Times написало, что Киев рискует лишиться поддержки Запада при провале контрнаступления ВСУ. После наступления украинцев маловероятно, что западные страны в обозримом будущем смогут снова нарастить потенциал украинской армии, как они уже это сделали для ее подготовки к активизации боевых действий.

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