Госсекретарь США Блинкен: Киев планирует контрнаступление в ближайшие недели

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Украинская армия начнет контрнаступление в ближайшие недели. Об этом во вторник, 2 мая, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.

— Мы знаем, что украинцы обдумывают контрнаступление в ближайшие недели. Посмотрим, что при этом произойдет, — заявил он в интервью Fox News, опубликованном на сайте Госдепа США.

О готовности ВСУ к контрнаступлению «в глобальном смысле» заявил 28 апреля глава Минобороны Украины Алексей Резников. По его словам, техника для этого уже частично доставлена.

Украинские войска могут развернуть контрнаступление к 9 мая, когда в России будут проходить мероприятия по случаю празднования Дня Победы. Кроме того, в ближайшее время войска могут совершить ряд провокаций, заявил подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на данные российской разведки.

Согласно оценкам американской разведки, Украине в ходе контрнаступления, скорее всего, не удастся добиться больших успехов. А лучшее, что ей может сопутствовать в таком случае, это скромные территориальные завоевания, сообщает британская газета Times со ссылкой на ранее просочившиеся в Сеть данные.