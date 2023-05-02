Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Марочко: Контрнаступление ВСУ может развернуться к 9 мая

Полина Пашкина

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Марочко: Контрнаступление ВСУ может развернуться к 9 мая
Фото: gur.gov.ua

К 9 мая, когда в России будут проходить мероприятия по случаю празднования Дня Победы, Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут развернуть контрнаступление. Кроме того, в ближайшее время войска могут совершить ряд провокаций. Об этом во вторник, 2 мая, заявил подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко.

Он подчеркнул, что к концу недели ожидаются благоприятные погодные условия, в связи с чем ВСУ могут применить и использовать в полной мере вооружение, которое поступает на Украину от западных стран.

— Также с высокой долей вероятности противник попытается омрачить празднование Дня Победы, — приводит слова Марочко, который ссылается на данные российской разведки, ТАСС.

В настоящее время, по утверждению подполковника, ВСУ формируют ударные группы и накапливают материально-технические средства, в связи с чем вероятность активных контрнаступательных действий со стороны Украины повышена.

Оптимизм украинской стороны в связи с контрнаступлением против российских сил имеет мало научной обоснованности, считает обозреватель New York Times Майкл Швирц. По его мнению, Украине необходимо пересечь десятимесячные российские рубежи и преодолеть проблемы с собственными вооруженными силами.

Украина День Победы Россия
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Татьяна Кижеватова
Татьяна Кижеватова

Вопрос парковок решен успешно

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Как потомки фронтовых поэтов предают память великих предков

Александр Рикель
Александр Рикель

Чем полезна мода на психологов

Никита Михалков
Никита Михалков

Упрощать — все равно что отменять

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Обострение психических атак: зачем Киев запускает беспилотники

Александра Ерошенко
Александра Ерошенко

Взрослые девочки любят сказки: почему россиянкам нравятся турки

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Первомай: соберемся вместе, и не надо петард

Все мнения
О проекте