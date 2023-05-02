Марочко: Контрнаступление ВСУ может развернуться к 9 мая

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К 9 мая, когда в России будут проходить мероприятия по случаю празднования Дня Победы, Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут развернуть контрнаступление. Кроме того, в ближайшее время войска могут совершить ряд провокаций. Об этом во вторник, 2 мая, заявил подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко.

Он подчеркнул, что к концу недели ожидаются благоприятные погодные условия, в связи с чем ВСУ могут применить и использовать в полной мере вооружение, которое поступает на Украину от западных стран.

— Также с высокой долей вероятности противник попытается омрачить празднование Дня Победы, — приводит слова Марочко, который ссылается на данные российской разведки, ТАСС.

В настоящее время, по утверждению подполковника, ВСУ формируют ударные группы и накапливают материально-технические средства, в связи с чем вероятность активных контрнаступательных действий со стороны Украины повышена.

Оптимизм украинской стороны в связи с контрнаступлением против российских сил имеет мало научной обоснованности, считает обозреватель New York Times Майкл Швирц. По его мнению, Украине необходимо пересечь десятимесячные российские рубежи и преодолеть проблемы с собственными вооруженными силами.