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«Еду на стол кладем, а не пятую точку»: дочь Малафеева эпатировала публику танцем в стрингах на столе

Полина Пашкина
Общество
«Еду на стол кладем, а не пятую точку»: дочь Малафеева эпатировала публику танцем в стрингах на столе
Фото: РИА Новости

Дочь футболиста Вячеслава Малафеева Ксения удивила подписчиков своей страницы в социальной сети непристойными кадрами. Девушка забралась на стол в одном белье и футболке и принялась танцевать.

Ролик Ксения выложила в своем блоге, поинтересовавшись у подписчиков, танцуют ли они также. Реакция пользователей оказалась неоднозначной.

«Нет, мы так дома не танцуем! Еду на стол кладем, а не пятую точку», — заявил один из комментаторов. Второй тоже пристыдил девушку: «Сняла бы уже трусы, чего стесняться?»

Еще один подписчик предположил, что таким образом Ксения пытается сделать хуже своему отцу и ее конфликт с ним все еще продолжается. В 2012 году Вячеслав Малафеев женился спустя год после того, как потерял жену. Однако его старшая дочь не приняла «новую маму». В знак протеста она начала курить и публично ругаться матом.

Несколько лет назад девушку обвинили в совершении преступления, которое предусмотрено статьей УК РФ «Незаконный оборот наркотиков». В рамках дела ее проверили на вменяемость. Суд приговорил Ксению к четырем годам условно.

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