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Приметы и советы

Шойгу в ЮВО проинспектировал готовность направляемой в зоны СВО военной техники

Евгений Жуков
Общество
Шойгу в ЮВО проинспектировал готовность направляемой в зоны СВО военной техники
Фото: Администрация президента РФ

Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу в пятницу, 5 мая, проинспектировал в Южном военном округе (ЮВО) готовность техники и вооружения, которые будут использованы в ходе спецоперации.

Новый заместитель главы оборонного ведомства генерал-полковник Алексей Кузьменков, отвечающий за материально-техническое обеспечение ВС РФ, представил министру новые партии поставленных предприятиями оборонно-промышленного комплекса (ОПК) танков, боевых бронированных машин, спецтехники и автотранспорта для снабжения личного состава ВС РФ.

Кроме того, Шойгу проинспектировал базы хранения и ремонта военной техники, выведенной из районов боевых действий, передает официальный Telegram-канал Минобороны РФ.

Ранее на этой неделе Шойгу заявил, что в России приступили к серийному производству новейших типов вооружения. По его словам, сегодня продолжается создание перспективных, модернизированных и существующих образцов вооружения.

В конце марта министр проинспектировал предприятия ОПК Челябинской и Кировской областей.

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