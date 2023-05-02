Шойгу сообщил о начале серийного производства новейших типов вооружения в РФ

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В РФ приступили к серийному производству новейших типов вооружения. Об этом во вторник, 2 мая, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

— Корпорацией «Тактическое ракетное вооружение» продолжается создание перспективных, модернизированных и существующих образцов. В настоящее время ежесуточное количество отремонтированного вооружения превышает вышедшее из строя в соотношении три к двум, — рассказал он.

Шойгу добавил, что в этом году ВС РФ получили достаточное количество боеприпасов для нанесения эффективного огневого поражения противнику, передает Telegram-канал оборонного ведомства.

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