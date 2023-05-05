Пенсионер из Москвы скончался от сердечного приступа и затопил два этажа

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Москва, Новопетровская улица Карта всех событий

В столице 66-летний пенсионер скончался от сердечного приступа, сорвал кран и затопил два этажа дома кипятком. Об этом стало известно в пятницу, 5 мая.

По словам источника «Вечерней Москвы», жители дома на Новопетровской улице 4 мая сообщили в коммунальную службу, что их затопило.

Коммунальщики позвонили хозяйке помещения — 90-летней пенсионерке. Она сказала, что не может открыть дверь, так как помещение по щиколотку затопило кипятком. Тогда соседи позвонили внучке женщины, которая приехала и открыла дверь.

При осмотре квартиры выяснилось, что авария произошла из-за срыва крана в туалете. 66-летний сын хозяйки пошел в санузел, где у него случился сердечный приступ. Мужчина скончался на месте. Падая, он задел кран и сорвал его.

Слесари службы устранили аварию.

Другая трагедия произошла в хостеле в центре столицы 4 мая. Погибла проживавшая в гостинице девушка. При осмотре специалисты не обнаружили следов насильственной смерти.