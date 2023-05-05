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Тело девушки обнаружили в хостеле в центре Москвы

Степан Жирнов
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Тело девушки обнаружили в хостеле в центре Москвы
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва
Москва, улица Казакова Карта всех событий

В центре города в одном из хостелов обнаружили тело девушки без видимых телесных повреждений. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры в пятницу, 5 мая.

Тело девушки обнаружили накануне, вечером 4 мая, в помещении на улице Казакова. Останки погибшей направлены на экспертизу для выяснения причины смерти. Другую постоялицу гостиницы госпитализировали. На место происшествия прибыл Басманный межрайонный прокурор Аркадий Швецов.

По факту произошедшего проводится проверка, ход и результаты которой контролирует Басманная межрайонная прокуратура.

Другое тело обнаружили на в квартире на юге столицы с ножевыми ранениями туловища и головы. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

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