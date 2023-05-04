СК возбудил уголовное дело по факту убийства женщины на юге Москвы
Нагатинский межрайонный следственный отдел столицы возбудил уголовное дело по факту убийства женщины на юге города. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова в четверг, 4 мая.
По словам собеседницы «ВМ», уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ («Убийство»).
По данным следствия, утром 4 мая в квартире жилого дома, расположенного на улице Лебедянской, было обнаружено тело женщины 1977 года рождения с признаками насильственной смерти. В настоящее время устанавливается лицо, причастное к совершению данного преступления.
Иванова также отметила, что женщина погибла, предположительно, от удара ножом. На место происшествия прибыли следователи и криминалисты ведомства, которые осматривали место инцидента.
Другое происшествие произошло в Подольске. Мужчина жестоко убил своего знакомого во время ссоры на улице.