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СК возбудил уголовное дело по факту убийства женщины на юге Москвы

Евгений Жуков
Происшествия
СК возбудил уголовное дело по факту убийства женщины на юге Москвы
Фото: СК РФ

Нагатинский межрайонный следственный отдел столицы возбудил уголовное дело по факту убийства женщины на юге города. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова в четверг, 4 мая.

По словам собеседницы «ВМ», уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ («Убийство»).

По данным следствия, утром 4 мая в квартире жилого дома, расположенного на улице Лебедянской, было обнаружено тело женщины 1977 года рождения с признаками насильственной смерти. В настоящее время устанавливается лицо, причастное к совершению данного преступления.

Иванова также отметила, что женщина погибла, предположительно, от удара ножом. На место происшествия прибыли следователи и криминалисты ведомства, которые осматривали место инцидента.

Другое происшествие произошло в Подольске. Мужчина жестоко убил своего знакомого во время ссоры на улице.

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