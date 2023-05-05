Буровая установка упала на многоэтажку в Одинцове

Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора Московской области

Московская область, Одинцово, Северная улица Карта всех событий

В Одинцовском городском округе мачта буровой установки повредила стену жилого дома. Об этом сообщили в пресс-службе Главгосстройнадзора Московской области.

Про информации ведомства, инцидент произошел в четверг, 4 мая. Во время строительства четвертого корпуса жилого комплекса «Одинбург» машинист установки не учел особенностей рельефа и при передвижении по сыпучему грунту почти опрокинул ее. В результате мачта машины повредила внешнюю стену соседнего дома.

— Несущие конструкции строения не затронуты, — отметили в пресс-службе.

Генеральный подрядчик стройки зафиксировал повреждения и обязался в скором времени отремонтировать фасад здания. Как сообщила пресс-служба Главгосстройнадзора в своем Telegram-канале, ведомство проконтролирует выполнение работ.

Другой инцидент с буровой установкой произошел на западе Москвы. При неаккуратном выполнении работ сотрудники компании повредили стенки тоннеля Большой кольцевой линии метро, из-за чего внутрь хлынула вода и движение по ветке пришлось остановить.