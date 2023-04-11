Названы виновники прорыва тоннеля БКЛ на западе Москвы

Фото: Пресс-служба прокуратуры города Москвы

Москва, улица Лобачевского, 118к1с1 Карта всех событий

Завершена проверка по факту повреждения тоннеля Большой кольцевой линии метро, из-за которой движение на ветке было остановлено. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова во вторник, 11 апреля.

Как выяснилось, причиной произошедшего стало нарушение при проведении буровых работ на улице Лобачевского. В результате бур повредил обделку тоннеля, разгерметизировал его и перегородил пути. Через образовавшееся отверстие на рельсы хлынула вода.

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— Установлено, что работы проводились частной компанией, которую без достаточных оснований допустил к работам генеральный подрядчик. В свою очередь организация-исполнитель, нарушая проектную документацию и без необходимых разрешений на проведение земляных работ, приступила к бурению, — резюмировала Нефедова.

По данному факту в отношении ответственных юридических лиц возбуждены административные дела по статье «Нарушение обязательных требований в области строительства и применения строительных материалов». Материалы направлены на рассмотрение в Комитет государственного строительного надзора столицы.

Инцидент, о котором идет речь, произошел 13 марта. Из-за повреждения тоннеля буром было остановлено движение поездов между станциями «Мичуринский проспект» и «Аминьевская». По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ», ход и результаты расследования которого контролирует прокуратура столицы.