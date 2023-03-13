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СК возбудил дело из-за нарушений при работах коммерческого застройщика в технологической зоне БКЛ

Степан Жирнов
Происшествия
СК возбудил дело из-за нарушений при работах коммерческого застройщика в технологической зоне БКЛ
Фото: МВД Медиа
Москва, Большая кольцевая линия, метро Аминьевская Карта всех событий

По факту нарушения техники безопасности при строительных работах, из-за которых было остановлено движение по Большой кольцевой линии столичного метро, возбуждено уголовное дело. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова в понедельник, 13 марта.

По ее словам, инцидент произошел из-за ошибки при заборе грунта, который проводили сотрудники «Донстроя» на строительной площадке. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ».

— Сотрудники ведомства работают на месте происшествия и выясняют все обстоятельства произошедшего, — резюмировала Иванова.

Инцидент, о котором идет речь, произошел на участке между станциями «Мичуринский проспект» и «Аминьевская». При ведении строительных работ была повреждена обделка тоннеля, в результате чего в пробоину попали глина и вода.

Из-за этого движение поездов на участке тоннеля было остановлено. В кратчайшие сроки последствия аварии были устранены, и поезда снова начали курсировать в штатном режиме.

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