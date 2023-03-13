Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Движение поездов по БКЛ полностью восстановлено

Степан Жирнов
Происшествия
Движение поездов по БКЛ полностью восстановлено
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва
Москва, Большая кольцевая линия, метро Аминьевская Карта всех событий

Движение поездов по Большой кольцевой линии московского метро восстановлено после проблем с инфраструктурой. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в понедельник, 13 марта.

— Движение поездов на Большой кольцевой линии полностью восстановлено, — сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Ранее стало известно, что на участке БКЛ от станции «Новаторская» до станции «Аминьевская» было остановлено движение из-за проблем с инфраструктурой. По данным очевидцев, в тоннеле подтопило пути.

Западный административный округ (ЗАО) Большая Кольцевая линия (БКЛ) Москва Метро Юго-Западный административный округ (ЮЗАО)
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Страна цветных революций: Запад подстрекает толпу, чтобы Грузия вышла на тропу войны

Никита Миронов
Никита Миронов

Неразгаданная загадка большевистского Цезаря: Сталин заставлял свой народ быть героями

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Способность чувствовать эпоху: культурную политику государства определяет его идеология

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Наше восхищение, Маэстро! В марте композитору Александру Зацепину исполнилось 97 лет

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Дерзайте, не бойтесь

Екатерина Игнатова
Екатерина Игнатова

Уделяем особое внимание спорту: как меняется района Марьина Роща

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Американские СМИ задались вопросом: а не пора ли подумать о достойном — для США — выходе из войны

Все мнения
О проекте