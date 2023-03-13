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Движение поездов по БКЛ полностью восстановлено
Москва, Большая кольцевая линия, метро Аминьевская Карта всех событий
Движение поездов по Большой кольцевой линии московского метро восстановлено после проблем с инфраструктурой. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в понедельник, 13 марта.
— Движение поездов на Большой кольцевой линии полностью восстановлено, — сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».
Ранее стало известно, что на участке БКЛ от станции «Новаторская» до станции «Аминьевская» было остановлено движение из-за проблем с инфраструктурой. По данным очевидцев, в тоннеле подтопило пути.
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