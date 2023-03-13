На Большой кольцевой линии метро остановлено движение поездов
Движение поездов по Большой кольцевой линии московского метро остановлено на участке от станции «Новаторская» до станции «Аминьевская». Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в понедельник, 13 марта.
Остановка движения вызвана проблемами с инфраструктурой. По неподтвержденным данным, в тоннели попала вода.
Сотрудники метрополитена работают над ликвидацией неполадок.
Telegram-канал «Дептранс. Оперативно» призвал москвичей пользоваться альтернативными маршрутами при планировании поездки. Так, автобус № 329 регулярно следует от станции метро «Аминьевская» до Славянского бульвара и «Озерной», а № 661 от «Новаторской» до Мичуринского и Вернадского проспектов.
Ранее стало известно, что из-за проблем с инфраструктурой поезда по БКЛ ходят с увеличенными интервалами.