На Большой кольцевой линии метро остановлено движение поездов

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Москва, Большая кольцевая линия, метро Аминьевская Карта всех событий

Движение поездов по Большой кольцевой линии московского метро остановлено на участке от станции «Новаторская» до станции «Аминьевская». Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в понедельник, 13 марта.

Остановка движения вызвана проблемами с инфраструктурой. По неподтвержденным данным, в тоннели попала вода.

Сотрудники метрополитена работают над ликвидацией неполадок.

Telegram-канал «Дептранс. Оперативно» призвал москвичей пользоваться альтернативными маршрутами при планировании поездки. Так, автобус № 329 регулярно следует от станции метро «Аминьевская» до Славянского бульвара и «Озерной», а № 661 от «Новаторской» до Мичуринского и Вернадского проспектов.

Ранее стало известно, что из-за проблем с инфраструктурой поезда по БКЛ ходят с увеличенными интервалами.