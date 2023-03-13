Интервалы движения поездов увеличили на участке Большой кольцевой линии метро

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

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На участке Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метрополитена временно увеличены интервалы движения поездов. Об этом в понедельник, 13 марта, сообщили в пресс-службе московского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— На Большой кольцевой линии временно увеличены интервалы движения поездов по часовой стрелке для проверки инфраструктуры, — говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Уточняется, что от станции «Новаторская» до станции «Аминьевская» в данный момент нет движения поездов, а в обратном направлении поезда следуют с увеличенным интервалом.

Утром 2 марта на северном участке Калужско-Рижской линии метрополитена увеличили интервалы движения поездов из-за человека на пути. Движение поездов приостановили от станции «Медведково» до станции «Ботанический сад» в обоих направлениях.