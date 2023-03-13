Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Интервалы движения поездов увеличили на участке Большой кольцевой линии метро

Никита Худяков
Происшествия
Интервалы движения поездов увеличили на участке Большой кольцевой линии метро
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков
Москва, Юго-Западный административный округ, Обручевский район, 37-й квартал Юго-Запада Карта всех событий

На участке Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метрополитена временно увеличены интервалы движения поездов. Об этом в понедельник, 13 марта, сообщили в пресс-службе московского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— На Большой кольцевой линии временно увеличены интервалы движения поездов по часовой стрелке для проверки инфраструктуры, — говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Уточняется, что от станции «Новаторская» до станции «Аминьевская» в данный момент нет движения поездов, а в обратном направлении поезда следуют с увеличенным интервалом.

Утром 2 марта на северном участке Калужско-Рижской линии метрополитена увеличили интервалы движения поездов из-за человека на пути. Движение поездов приостановили от станции «Медведково» до станции «Ботанический сад» в обоих направлениях.

Большая Кольцевая линия (БКЛ) Москва Метро
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Страна цветных революций: Запад подстрекает толпу, чтобы Грузия вышла на тропу войны

Никита Миронов
Никита Миронов

Неразгаданная загадка большевистского Цезаря: Сталин заставлял свой народ быть героями

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Способность чувствовать эпоху: культурную политику государства определяет его идеология

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Наше восхищение, Маэстро! В марте композитору Александру Зацепину исполнилось 97 лет

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Дерзайте, не бойтесь

Екатерина Игнатова
Екатерина Игнатова

Уделяем особое внимание спорту: как меняется района Марьина Роща

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Американские СМИ задались вопросом: а не пора ли подумать о достойном — для США — выходе из войны

Все мнения
О проекте