Интервалы движения поездов на Калужско-Рижской линии метро увеличены из-за человека на пути

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Человек упал на рельсы на Калужско-Рижской линии метро, из-за этого интервалы движения поездов были временно увеличены. Об этом в четверг, 2 марта, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— На северном участке Калужско-Рижской линии временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути, — говорится в сообщении Telegram-канала «Дептранс.Оперативно».

В дальнейшей стало известно о приостановке движения поездов от станции «Медведково» до станции «Ботанический сад» в обоих направлениях

Утром 2 марта похожий случай произошел на Таганско-Краснопресненской линии. Движение поездов приостановилось от станции «Беговая» до станции «Спартак». В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами. Позже движение на ветке восстановили.