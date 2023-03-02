Движение поездов на Таганско-Краснопресненской линии метро ограничили из-за человека на пути

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Человек упал на рельсы в метрополитене на Таганско-Краснопресненской линии, из-за этого интервалы движения поездов были временно увеличены. Об этом в четверг, 2 марта, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— На северо-западном участке Таганско-Краснопресненской линии (7) временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути, — передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Позже выяснилось о приостановке движения поездов от станции «Беговая» до станции «Спартак». В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами.

В минувшую пятницу, 24 февраля, произошел похожий случай на Кольцевой линии. Тогда интервалы движения поездов были увеличены по аналогичной причине.