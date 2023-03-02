Движение поездов на Таганско-Краснопресненской линии метро восстановлено

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Движение поездов на северо-западном участке Таганско-Краснопресненской линии метро восстановлено. Об этом в четверг, 2 марта, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— Движение на Таганско-Краснопресненской линии восстановлено и вводится в график, — передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Поезда прекратили движение в связи с падением человека на пути. Движение поездов приостановилось от станции «Беговая» до станции «Спартак».

Похожий случай произошел утром 2 марта на Калужско-Рижской линии метро. Движение поездов приостановилось от станции «Медведково» до станции «Ботанический сад» в обоих направлениях.