Собянин объявил о планах развития Южного Медведкова по программе «Мой район»

Фото: Telegram/ мэр Москвы Сергей Собянин

В рамках программы «Мой район» для жителей района Южное Медведково была создана комфортная городская среда. Об этом в пятницу, 5 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

В частности, специалисты возвели два спортивных центра с бассейном и ледовым полем. Также были приведены в порядок скверы, дворы и пруды. Кроме того, после капитального ремонта открылся ряд объектов. Речь идет о центре «Мои документы», хоровой школе «Весна» и других зданиях.

Собянин напомнил, что специалисты планируют капитально отремонтировать Библиотеку № 63 имени Соколова-Микитова. Также в районе создадут многофункциональный образовательный центр «Знание».

— На улице Молодцова заселяется новый дом по программе реновации. В 18-этажную новостройку с подземным паркингом переедут 173 семьи, — рассказал Собянин.

Во дворе дома появились две детских и две спортивных площадки. Кроме того, близлежащая территория была благоустроена, написал глава города в своем Telegram-канале.

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Недавно мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице идет строительство 19 школ и детских садов в рамках масштабных инвестиционных проектов. В частности, уже в этом году новая школа появится в поселке Щапово в ТиНАО, а к концу следующего года — в районе Лефортово.