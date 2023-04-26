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Собянин: В Москве возводят 19 школ и детских садов в рамках реализации инвестпроектов

Араз Салехов
Город
Собянин: В Москве возводят 19 школ и детских садов в рамках реализации инвестпроектов
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин  
Москва, поселение Щаповское, посёлок Щапово Карта всех событий

В столице идет строительство 19 школ и детских садов в рамках масштабных инвестиционных проектов. Об этом в среду, 26 апреля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Мы поддерживаем их реализацию и потому предоставляем земельные участки в аренду без проведения торгов. Договоры с застройщиками заключены на пять–шесть лет, — сказал он.

В частности, уже в этом году новая школа появится в поселке Щапово в ТиНАО, а к концу следующего года — в районе Лефортово. На улице Верхняя Масловка строится детский сад, который вместит шесть групп из 150 воспитанников, написал Собянин в своем Telegram-канале.

Также в столице в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов проходит строительство 21 нового спортивного объекта. По словам главы города, их общая площадь составит порядка 190 тысяч квадратных метров.

В Новой Москве за счет средств инвесторов с начала 2023 года были построены и введены в эксплуатацию две школы и четыре детских сада. Возведенные образовательные учреждения соответствуют современным подходам к проектированию, строительству и эксплуатации.

Москва Сергей Собянин Детские сады Школы
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