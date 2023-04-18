Андрей Бочкарев: С начала года в Новой Москве инвесторы построили шесть детских садов и школ

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За счет средств инвесторов с начала 2023 года на территории Троицкого и Новомосковского административных округов были построены и введены в эксплуатацию две школы и четыре детских сада. Об этом во вторник, 18 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, возведенные образовательные учреждения соответствуют современным подходам к проектированию, строительству и эксплуатации.

— В двух школах на 3100 мест и четырех детских садах, которые рассчитаны на 1045 воспитанников, созданы все условия для полноценного и всестороннего развития детей, — рассказал Бочкарев.

Так, здания оснастят оборудованием для творческой и исследовательской деятельности. Образовательные учреждения дадут возможность наиболее эффективно развить индивидуальность каждого ученика, учитывая его интересы и уровень активности.

Глава Департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин сообщил, что новые детские сады и школы появились на территориях ЖК «Кленовые Аллеи», ЖК «Середневский Лес», ЖК «Саларьево Парк», ЖК «Переделкино Ближнее» и ЖК «Алхимово». Он отметил, что всего с 2011 года в рамках регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в Москве построили около 500 объектов.

Декан факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Евгений Михайленко добавил, что развитие образовательной и медицинской инфраструктуры в Новой Москве позволяет формировать полноценный комплекс городских услуг.

Пять образовательных объектов построят за счет города для дольщиков проблемного жилого комплекса «Царицыно», сообщил Бочкарев.