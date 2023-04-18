Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Андрей Бочкарев: С начала года в Новой Москве инвесторы построили шесть детских садов и школ

Полина Пашкина
Город
Андрей Бочкарев: С начала года в Новой Москве инвесторы построили шесть детских садов и школ
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

За счет средств инвесторов с начала 2023 года на территории Троицкого и Новомосковского административных округов были построены и введены в эксплуатацию две школы и четыре детских сада. Об этом во вторник, 18 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, возведенные образовательные учреждения соответствуют современным подходам к проектированию, строительству и эксплуатации.

— В двух школах на 3100 мест и четырех детских садах, которые рассчитаны на 1045 воспитанников, созданы все условия для полноценного и всестороннего развития детей, — рассказал Бочкарев.

Так, здания оснастят оборудованием для творческой и исследовательской деятельности. Образовательные учреждения дадут возможность наиболее эффективно развить индивидуальность каждого ученика, учитывая его интересы и уровень активности.

Глава Департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин сообщил, что новые детские сады и школы появились на территориях ЖК «Кленовые Аллеи», ЖК «Середневский Лес», ЖК «Саларьево Парк», ЖК «Переделкино Ближнее» и ЖК «Алхимово». Он отметил, что всего с 2011 года в рамках регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в Москве построили около 500 объектов.

Декан факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Евгений Михайленко добавил, что развитие образовательной и медицинской инфраструктуры в Новой Москве позволяет формировать полноценный комплекс городских услуг.

Пять образовательных объектов построят за счет города для дольщиков проблемного жилого комплекса «Царицыно», сообщил Бочкарев.

Строительство Москва Андрей Бочкарев
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Стоит ли ужесточить наказание за государственную измену

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Нездоровая реакция на красивое тело

Александра Фадеева
Александра Фадеева

Как меняется столичный район «Марьина Роща»

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Просто хотелось по-человечески

Никита Миронов
Никита Миронов

Почему самокаты — это будущее мегаполисов

Алексей Емельянов
Алексей Емельянов

Вопросы могут придумать жители: как будет проходить краеведческий диктант «Московский код»

Александра Ерошенко
Александра Ерошенко

Импортозамещение работает не только в промышленности, но и в культуре

Все мнения
О проекте