Собянин: Новый детский сад и поликлиника открылись в районе Южное Медведково

Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

Новый детский сад и поликлиника открылись в столичном районе Южное Медведково. Об этом в пятницу, 5 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Садик на территории ЖК «Полярная, 25» начал работу в апреле. В него смогут ходить 300 дошкольников, — отметил глава города.

Он также добавил, что этот детский сад создавался по индивидуальному проекту. В объекте предусмотрены два физкультурных зала, которые могут трансформироваться в единое большое пространство.

Дети здесь могут ходить на занятия по робототехнике, элементарному программированию, конструированию и другим развивающим направлениям. Также Собянин рассказал о планах по возведению еще одной школы на 1100 учеников и детского сада для 220 детей.

— Рядом заработала детская поликлиника — в новое здание переехал филиал № 2 детской городской поликлиники № 110, — написал мэр Москвы в своем Telegram-канале.

В результате общая площадь медучреждения увеличилась почти в четыре раза. Саму поликлинику оснастили новым оборудованием экспертного класса. Здесь есть зал ЛФК с душевыми для маломобильных детей и зал механотерапии с инновационными аппаратами для реабилитации.

Недавно Сергей Собянин сообщил, что в столице идет строительство 19 школ и детских садов в рамках масштабных инвестиционных проектов. В частности, уже в этом году новая школа появится в поселке Щапово в ТиНАО, а к концу следующего года — в районе Лефортово.