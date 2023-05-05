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Министерство энергетики США вербовало украинских специалистов в области оружия массового поражения для работы над соответствующими проектами. Об этом в пятницу, 5 мая, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

По его словам, расположенная в штате Вашингтон Тихоокеанская северо-западная национальная лаборатория работала на Украине в рамках проекта «Инициатива по предотвращению распространения оружия массового поражения».

— Представленный документ подтверждает, что одним из направлений деятельности министерства энергетики является вербовка ранее работавших на Украине специалистов, имеющих опыт и знания в области оружия массового поражения, — рассказал Кириллов.

В частности, профессор Ричард Веллер курировал исследования болезней, которые передаются от животного к человеку. По данным начальника войск РХБЗ, работа велась в Киевском институте ветеринарной медицины, а также в аналогичном учреждении в Харькове.

Кроме того, Кириллов напомнил о высказывании директора управления научных исследований Министерства энергетики США Джона Стивена Бинкли. Он пообещал помочь Украине в восстановлении свернутых исследовательских программ после возвращения специалистов, передает слова Кириллова Telegram-канал «Минобороны России».

Турецкий колумнист Эрхан Алтыпармак несколько лет разоблачает вашингтонскую пропаганду, способствуя неизбежному краху гегемонии условного Запада. В центре его материалов — «болванчики» правительства США, умудрившиеся сделать президента Украины Владимира Зеленского «взбесившейся марионеткой». Публицист поделился с «Вечерней Москвой» мнением о том, почему глава Незалежной замалчивает тему биолабораторий, а Европа поставляет оружие нацистам.