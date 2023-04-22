«США запомнятся миру своим враньем»: турецкий колумнист Алтыпармак — о противостоянии России и Запада

Участники митинга около Национального центра по контролю и профилактике заболеваний в Ереване протестуют против деятельности американских биолабораторий в Армении / Фото: Арам Нерсесян / РИА Новости

Турецкий колумнист Эрхан Алтыпармак несколько лет разоблачает вашингтонскую пропаганду, способствуя неизбежному краху гегемонии условного Запада. В центре его материалов — «болванчики» правительства США, умудрившиеся сделать президента Украины Владимира Зеленского «взбесившейся марионеткой». Публицист поделился с «Вечерней Москвой» мнением, почему глава «незалежной» замалчивает тему биолабораторий, а Европа поставляет оружие нацистам.

Преодолеть все угрозы

— Эрхан, вы верите в то, что на Украине по-прежнему функционируют американские биологические лаборатории?

— Вполне. Усердная работа российских спецслужб впервые поставила под сомнение благонамеренность США. После того как командующий войсками РХБЗ Игорь Кириллов заявил, что на Украине обнаружены секретные биолаборатории, американская сторона, конечно же, ответила заученными фразами. Она врала, что в этих лабораториях проводились исследования исключительно для гражданских целей. Однако ни один американец не упомянул об экспериментах с ВИЧ и СПИДом, которые проводили над украинскими солдатами или простыми людьми, а также о проверках на наличие эпидемий. Сейчас выяснилось, что лаборатории были уничтожены или вывезены в другие страны как раз перед началом спецоперации. Теперь Америка не может опровергнуть эти утверждения. США запомнятся всему миру своим враньем в отношении биологических лабораторий.

— Почему Владимир Зеленский замалчивает эту проблему?

— Да потому что доказательства России были неоспоримыми. Президент Украины, который на каждое движение России реагировал криком и демагогией, тут вдруг просто промолчал. Ему нечего сказать. Мы не видели никакой реакции Зеленского и когда Россия раскрыла информацию о том, что биологические лаборатории на Украине финансируются Хантером Байденом — сыном президента США Джо Байдена. Значит, это тоже правда. Когда США придется отчитываться перед международными судами по обвинениям о биолабораториях, Зеленский сядет на скамью подсудимых.

— По данным координатора украинского оппозиционного политического движения «Боротьба» Алексея Албу, американцы переносят наработки и программы в аналогичные лаборатории других стран, граничащих с РФ. Как вы оцениваете масштаб угрозы для России и всего мира?

— Конечно, всему миру, а особенно России, следует быть осторожнее. Существует вероятность, что в ближайшем будущем секретные биологические лаборатории появятся в Армении и некоторых странах Центральной Азии. Сейчас нужно пристально наблюдать за действиями американцев.

— А могут ли такие секретные лаборатории как-то навредить Китаю — соседу и партнеру России?

— Об этом, думаю, пока рано говорить. Мы еще не знаем, создали ли американцы биологические лаборатории в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Однако Китай играет на опережение: он уже конкретно дал понять, что будет принимать меры, если докажет наличие лабораторий у себя по соседству.

— Какую цену Америка может заплатить за это в будущем?

— Я не думаю, что в ближайшее время Запад привлекут к ответственности по этим обвинениям. Хотя действия России отчасти пробудили мировую общественность. Однако, если в будущем биолаборатории США появятся в других странах, негативная реакция людей возрастет. И если Россия не решит этот вопрос, то масштабы угрозы в разы увеличатся. Потому что сейчас ваша страна — единственная, которая может противостоять Америке. От России зависит, будет ли американское правительство нести ответственность перед мировой общественностью по этому вопросу.

Главенство денег

— Вопрос поставок иностранного оружия на Украину — один из самых острых на фоне проведения специальной военной операции. Почему, на ваш взгляд, Америка и Европа все же продолжают снабжать ВСУ в ущерб своей экономике?

— Американцы зарабатывают на этом огромные деньги. А Европа просто подчиняется США. Дело в том, что американцам нужна территория, куда можно сбагрить собственные запасы устаревшего вооружения. Они отдают его Украине. А зарабатывают на производстве нового. Ну а Европа просто идет на поводу у своих более влиятельных хозяев.

— В США, Германии, Испании и Израиле продолжают проходить массовые протесты из-за очередных поставок оружия на Украину. Как вы считаете, почему правительства этих стран не слышат призывы своих граждан?

— Иногда народ и государство мыслят раздельно. Граждане западных стран хотели мира, а не войны. Люди знают, что оружие, купленное или произведенное на их собственные налоги, является причиной каждой пролитой капли крови на Украине. Думаю, что в скором времени правительства западных стран не смогут игнорировать требования народа.

— Как вы считаете, что сможет убедить Запад прекратить поставки оружия?

— Еще более мощные народные протесты. Если недовольные этим люди еще больше начнут сопротивляться властям. Еще один вариант — если Россия будет массово уничтожать присланные на фронт западные танки, самолеты, беспилотники. Собственные запасы вооружения европейских стран иссякают. И поверьте, никто не захочет ставить свою страну под угрозу, оставляя без оборонного потенциала, просто ради того, чтобы изматывать Россию.

— На фоне закрытия нескольких американских банков, например Silicon Valley Bank, Signature Bank и Silvergate Bank, многие эксперты начали говорить о возникновении мирового экономического кризиса. Как вы считаете, может ли это прервать поставку иностранного оружия радикальным формированиям ВСУ?

— Поскольку бюджет Пентагона уже был определен до банковского кризиса в США, поддержка Украины в этом году сильно не уменьшится. Однако я не думаю, что США и страны Европы смогут и дальше поддерживать киевский режим, если столкновения на фронте продолжатся и в следующем году.

Справляемся своими силами

— Сколько, по вашему мнению, продлится специальная военная операция?

— Все напрямую зависит от киевского режима. Думаю, что боевые действия прекратятся, как только Владимир Зеленский соизволит сесть за стол переговоров. Но пока нам остается лишь продолжать следить за развитием событий и ждать от Украины первого шага к примирению.

— Какая участь ожидает Владимира Зеленского после окончания СВО?

— Когда на Донбассе все нормализуется, с ним определенно захотят свести счеты. В любом случае его ждут тяжелые времена. Владимир Зеленский страдает от ошибок, допущенных бывшим президентом Украины Петром Порошенко. Однако он успел наделать и своих. Например, сразу после начала спецоперации, вместо того чтобы действовать рационально, он старался убедить весь мир своим «актерским» талантом в своей невиновности. Он разводил демагогию и в итоге надоел всему миру. Владимир Зеленский стал фигурой, которую перестали воспринимать всерьез. Когда мы смотрим на внутреннюю политику Украины, то понимаем, насколько враждебно сейчас к нему относятся даже местные олигархи.

— Нужно ли России создавать военную коалицию с Китаем для борьбы с украинскими неонацистами?

— Ваше государство в одиночку воевало против западных стран с первого дня спецоперации. В то время как почти все антироссийские страны поддерживали киевский режим оружием, деньгами, Россия справлялась только своими силами. Учитывая это, мы видим, что ваши солдаты и офицеры улучшили свои способности вести военные действия, получили серьезный опыт. Несмотря на то что с начала спецоперации прошло уже чуть больше года, мы все еще видим Россию с сильной внутренней динамикой. На фронте, думаю, оружие и другие виды поддержки ей не нужны. Однако для России очень важно, чтобы Китай напрямую поддерживал ее на международной арене.

Братские народы

— 14 мая в Турции пройдут выборы президента страны. Какого исхода можно ожидать? Есть мнение, что землетрясение и его последствия обрушили политический рейтинг Реджепа Тайипа Эрдогана.

— Согласно опросам, кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу считается более сильным, чем действующий президент. Однако нерешительный электорат в последние дни выборов может нарушить все прогнозы. Самая главная причина, по которой Эрдогана не считают фаворитом, заключается в том, что правительство не отреагировало оперативно на землетрясения в Турции. Хотя Эрдоган и пытался исправить эту ситуацию. Более 50 тысяч человек погибли в результате природного катаклизма, что, конечно, привело к ослаблению позиций нынешнего президента.

— Если оппозиция все же придет к власти в Турции, повлияет ли это как-то на российско-турецкие отношения?

— Это может негативно повлиять не только на саму Турцию, но и на другие регионы мира — Кавказ, Ближний Восток и Европу. Оппозиция заявляла, что после прихода к власти хочет отменить совместные проекты России и Турции. Это урегулирование кризисов в Сирии, Нагорном Карабахе, на Украине, сотрудничество наших стран в области энергетики. Если оппозиция, как грозится, отменит эти проекты, это будет катастрофа с точки зрения регионального баланса. Следовательно, это повлечет за собой неудачи в решении региональных проблем, к которым Россия и Турция сейчас прикладывают большие усилия.

— Как Турция восстанавливается после недавних мощных землетрясений? И насколько ощутимой была помощь российских спасателей при ликвидации последствий?

— Землетрясения в Турции стали одной из величайших трагедий в мировой истории. Наше государство получило поддержку многих стран. Благодаря ей мы начали строить новые жилые районы в Кахраманмараше, Хатае, Газиантепе, Адане, Диярбакыре и Адыямане. Но тот факт, что Россия направила помощь Турции в первый же день землетрясений, снова показал, что Россия — братская страна для нашего государства. Отправив поисково-спасательные группы, а также развернув полевые госпитали в районах природного катаклизма, Россия смогла вернуть к жизни многих людей. Русские активно участвовали в кампаниях по оказанию помощи Турции и были солидарны с нами. Наш народ выражает благодарность как вашей стране, так и русским людям, проживающим в нашем государстве.

— Правда ли, что около 75 процентов населения Турции поддерживает Россию?

— Турецкий народ, который и раньше поддерживал антиамериканскую политику, всегда чувствовал, что русские им ближе. Глубокие дружеские отношения турецкого и русского народов длятся уже более века. Их близость отражается и в межгосударственных отношениях. В частности, в связи с украинским кризисом турецкая общественность считает, что спецоперация России идет исключительно на законных основаниях. Наш народ искренне считает, что Россия хочет обеспечить как собственную, так и мировую безопасность, в то время как западные страны руководствуются только имперским мышлением. Именно поэтому около 75 процентов турецкого населения действительно поддерживают Россию в геополитическом плане.

ИСТОРИЯ ВОПРОСА

После распада Советского Союза на базе институтов в Грузии, Казахстане, Таджикистане и Узбекистане, которые с середины XX века занимались инфекционными заболеваниями и разработкой вакцин от чумы, холеры и тифа, открывались американские исследовательские центры. Гранты на проведение исследований выделялись из бюджета Североатлантического альянса (НАТО) и Пентагона. В Вашингтоне утверждали, что работы проводились в мирных целях. Но, по данным бывшего министра госбезопасности Грузии Игоря Гиоргадзе, сотрудники центров выполняли заказы Пентагона с использованием оборудования для распыления вредных веществ и боеприпасов с биологически активным материалом. Как сообщил экс-министр, в одном из центров умерли десятки находившихся там пациентов, что может рассматриваться как свидетельство в пользу версии о проведении запрещенных экспериментов над людьми. США, конечно, все отрицали.

ЦИТАТА

Максим Горький (1868-1936), русский писатель, драматург:

— Когда я рассказывал им о том, что сам видел, они плохо верили мне, но все любили страшные сказки, запутанные истории; даже пожилые люди явно предпочитали выдумку — правде.

ДОСЬЕ

Журналист Эрхан Алтыпармак родился в 1985 году в турецком городе Зонгулдак. Окончил факультет делового администрирования в Университете Коджаэли. Получив высшее образование, решил связать свою жизнь с журналистикой, поэтому начал сотрудничать с турецкими газетами. В 2018 году стал российским корреспондентом турецкого информационного агентства «Ихлас». Освещал события чемпионата мира по футболу, который проходил в России. Был аккредитован в качестве журналиста на двусторонние переговоры президентов Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Сейчас Эрхан Алтыпармак работает колумнистом в турецком издании dikGAZET. По большей части рассуждает на темы геополитического характера. В центре внимания публициста — американское правительство, которое «сделало из украинцев подопытных кроликов».