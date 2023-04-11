Украинцы стали подопытными кроликами: как Джо Байден и Владимир Зеленский ответят за биолаборатории

Фото: Артур Новосильцев / АГН Москва

Во вторник, 11 апреля, в Госдуме обсудят итоги годового расследования работы биолабораторий США на Украине. «Вечерняя Москва» пообщалась с обозревателем турецкого издания dikGazete Эрханом Алтыпармаком, который ранее заявил, что США используют украинцев в экспериментах как подопытных кроликов.

— Эрхан, что вам известно о биолабораториях США?

— Этим проектом США занялись еще во время холодной войны. Уже тогда они врали миру, что создают лаборатории для гражданских целей: поиска новых методов диагностики болезней, разработки вакцин. После распада СССР американцы распространили биолаборатории по Восточной Европе. Мир закрывал на это глаза. После того как начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов заявил, что на Украине обнаружены секретные биолаборатории, американская сторона врала про исследования «в гражданских целях», скрывала эксперименты, связанные с ВИЧ и СПИДом, которые проводили над украинскими солдатами. США хочет биологической войны. Россия раскрыла лаборатории на Украине, и выяснилось, что их уничтожили или вывезли в другие страны — как раз перед началом СВО. Усердная работа России над этой темой впервые поставила под сомнение благонамеренность США, и они не могут опровергнуть факты.

— А почему украинский президент Владимир Зеленский замалчивал эту проблему?

— А ему ничего другого и не остается! Мы не видели реакции Зеленского, когда Россия раскрыла информацию о том, что биолаборатории на Украине финансирует Хантер Байден, сын президента США. Зеленский, который на каждое движение России разражался криком и демагогией, просто промолчал. Потому что доказательства России были конкретными.

— Считаете, он знал об этом проекте американцев?

— Не мог не знать. И если США придется отчитываться перед международными судами по обвинениям России, думаю, Зеленский сядет на скамью подсудимых.

— Вы сказали, что часть биолабораторий вывезли в другие страны. Как оцениваете масштабы этой угрозы для России и всего мира?

— Есть вероятность, что скоро секретные биолаборатории США появятся в Армении и странах Центральной Азии. Американцы уже заявили, что готовы бороться за свои интересы таким методом. Всему миру, особенно России, следует быть осторожнее. Не думаю, что в ближайшее время США привлекут к ответственности по этим обвинениям. Но если их биолаборатории появятся в других странах, число недовольных этим возрастет. Если Россия не решит этот вопрос, то масштабы угрозы возрастут. Ваша страна — единственная, кто сейчас может уверенно противостоять США. От России зависит, будут ли американцы подотчетны мировой общественности в этом вопросе.

— Почему США и Европа продолжают снабжать ВСУ оружием в ущерб своей экономике?

— Штатам нужна была территория, где можно использовать оружие со всей Европы, а еще переплавить свои запасы. Америка надеется получить большую прибыль от производства нового оружия. Кроме того, у США была редкая возможность иметь пешку в игре против России. Вашу страну они считают самым большим врагом и конкурентом. Вместо того чтобы напрямую воевать с Россией, Штаты выдвинули вперед Украину. А Европа давно под их влиянием. Но, нарушая этические правила, в будущем США могут натравить на себя великую державу. Они допустили дипломатическую неудачу и, вероятно, в будущем пожалеют о своих действиях. Запад устал поддерживать Киев и понимает, что, продолжая поставлять оружие, он столкнется с негативной реакцией общества.

— Как вы считаете, в каком положении сейчас находится армия ВСУ?

— Деморализованная Украина больше не может продолжать конфликт. Нам не известен в полной мере уровень вооружения ее армии — лишь то, что Украина стоит на иностранной поддержке. Полагаю, что к середине или концу года Киев будет готов сесть за стол переговоров. И завершение СВО будет зависеть от их итогов. Для этого Украина должна принять все условия вашей страны. У России для начала СВО была веская причина: отнятые права жителей Донбасса, обстрелы мирного населения. Россия сочла долгом защищать свой русский народ.

— Нужно ли России создавать коалицию с Китаем для борьбы с украинскими националистами?

— Думаю, на фронте поддержка Китая России не нужна. Но она важна на международной арене.

— Какая участь может ожидать Зеленского?

— Он страдает от последствий ошибок бывшего президента Украины Петра Порошенко. Сразу после начала СВО, вместо того чтобы действовать рационально, Зеленский включил весь свой актерский талант. Но его демагогия уже всему миру надоела. Всерьез его не воспринимают. Украинские олигархи относятся к Зеленскому враждебно. Когда на Донбассе все нормализуется, они захотят свести счеты с ним. В любом случае, его ждут тяжелые времена.

— После начала СВО в ряде стран стала процветать русофобия. Как в Турции относятся к русским?

— Да, средства западной пропаганды развернули массовую «войну» против русского народа. Но в Турции ситуация иная. Наши народы знают друг друга с древних времен, между нами нет напряженности. С начала украинского кризиса каждый гражданин Турции прямо считал, что Россия права, и приветствовал любого россиянина, приехавшего в нашу страну. Ни один русский, приехавший в Турцию, не сталкивался с негативом. И русских у нас по-прежнему будут уважать.

ДОСЬЕ

Журналист Эрхан Алтыпармак родился в 1985 году в турецком городе Зонгулдак. Окончил факультет делового администрирования в Университете Коджаэли и решил связать свою жизнь с журналистикой. В 2018 году стал российским корреспондентом турецкого информационного агентства «Ихлас». Освещал события чемпионата мира по футболу, проходившего в России, и переговоры Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Сергей Марков, политолог:

— Отношения России и Турции — это отношения парадоксальных союзников. Это иностранное государство входит в состав Североатлантического альянса и даже оказывает помощь киевскому террористическому режиму. При этом Турция — ключевой союзник нашего государства в вопросе обхода западных санкций.

КСТАТИ

По словам секретаря Совбеза России Николая Патрушева, в районах Тернополя, Одессы, Харькова, Николаева были инфекционные вспышки вблизи институтов, где изучали возбудителей холеры, свиного гриппа, гепатита А и других заболеваний.