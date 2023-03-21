«Интерес упадет»: политолог Дробницкий рассказал, когда США могут перестать помогать Украине

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Американские общественники будут все больше склоняться к мнению, что стране нужно сконцентрироваться на решении внутренних проблем в случае провала наступления украинской армии. Об этом «Вечерней Москве» заявил политолог-американист Дмитрий Дробницкий.

— Сейчас «слоны» (так в США называют республиканцев — прим. «ВМ») говорят: в США много проблем — инфляция, экология, напряжение в финансовой системе — банки банкротятся, а вы десятки миллиардов долларов отправляете на Украину, — отметил он.

Дробницкий напомнил, что на долю США приходится почти 50 процентов военной помощи, отправляемой на Украину. Без американской техники киевский режим долго не продержится. Аналогичной позиции придерживается и президент Чехии Петр Павел.

— Интерес Америки к Украине и уровень помощи могут снизиться в следующем году. И когда интерес Америки упадет, многие европейские страны поступят так же, — сказал чешский лидер.

В свою очередь политолог, военный волонтер Алексей Живов заявил «ВМ», что на новое наступление украинской армии на Западе сделана «большая ставка». По его словам, на западная сторона надеется, что оно даст такой же результат, как при наступлении на Харьковском направлении в августе — сентябре 2022 года.

Издание Euractive со ссылкой на источники в Евросоюзе пишет, что ряд стран Европейского союза опасаются, что количество имеющихся у них боеприпасов не достигает стоимости в один миллиард евро. Некоторые страны ЕС не знают, сколько боеприпасов остается на складах, поскольку эта информация является конфиденциальной.