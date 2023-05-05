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Диетолог Соломатина назвала самый полезный шашлык

Игорь Синельников

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Диетолог Соломатина назвала самый полезный шашлык
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Многие россияне, готовя шашлык, не задумываются о его влиянии на здоровье. Между тем в зависимости от выбранного мяса и других факторов шашлык может быть как нейтрален, так и довольно вреден для здоровья. Какие правила стоит соблюдать для минимизации вреда от популярного блюда, «Вечерней Москве» рассказала диетолог Елена Соломатина.

По ее словам, по умолчанию шашлык не самая подходящая для организма еда:

— Шашлык — пища нелегкая. Из-за того, что мясо жарится, организм испытывает серьезные нагрузки после его употребления. Кроме того, шашлык обычно едят большими порциями, что тоже оказывает влияние на здоровье.

Чтобы минимизировать вред, для шашлыка лучше выбирать мясо, которое хорошо усваивается, уверена специалист. Это могут быть курица, индейка или кролик, так как в них содержится мало соединительной ткани, пояснила врач.

По словам собеседницы «ВМ», такие виды шашлыка даже не требуют маринования. В случае с другим мясом снизить вред поможет правильный маринад:

— Курицу и индейку даже не нужно мариновать. Маринад в шашлыке главным образом способствует улучшению переваривания. Именно с этой целью в качестве маринада используются кислые фрукты или соусы: благодаря этому волокна мяса размягчаются.

В составе хорошего шашлыка обязательно должны быть овощи, желательно кислые, уточнила собеседница «ВМ». Например, в ананасе содержится бромелайн, расщепляющий животный белок, и на десерт к шашлыку лучше всего приобрести именно ананас.

Есть и другие варианты овощей, фруктов или ягод, которыми можно сопроводить шашлык, заметила эксперт:

— Положительным эффектом обладают киви, брусника, клюква. Есть и экзотический вариант — папайя: в ней тоже содержится белок. Как и ананас, папайя часто используется в биологически активных добавках для расщепления тяжелой пищи.

Диетолог обратила внимание, что облегчить организму употребление шашлыка могут кислые соусы. Для этой цели подойдут гранатовый или брусничный соус. Также можно использовать томатный соус, однако он обязательно должен быть кислым и не иметь сахаров в составе, заключила Соломатина.

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