Балицкий: Контрнаступление ВСУ может начаться в ближайшие дни или часы

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Контрнаступление Вооруженных сил Украины в Запорожской области может начаться уже в самое ближайшее время. Таким мнением в пятницу, 5 мая, поделился временно исполняющий обязанности главы региона Евгений Балицкий в эфире «Соловьев Live».

— Мы понимаем, что контрнаступление в ближайшее время произойдет. Мы владеем ситуацией на линии боевого столкновения, за пределами линии боевого столкновения на глубину до 150 километров и понимаем, что днями это может произойти. Это может произойти даже часами, — рассказал Балицкий.

Он также поделился информацией, согласно которой противник активным образом «подтягивает силы». По словам политика, в настоящее время все зеленые насаждения и посадки «забиты украинской техникой и личным составом».

Кроме того, Балицкий рассказал, что противник сейчас полностью выселяет прифронтовую, серую зону, а именно — целый город Степногорск. Врио главы Запорожской области назвал ситуацию напряженной, передает РИА Новости.

Балицкий ранее сообщил, что жителей 18 населенных пунктов Запорожья переселят из-за усиливающихся обстрелов со стороны украинской армии. Глава региона распорядился эвакуировать на более безопасные территории «в первую очередь детей с родителями, пожилых людей, инвалидов», а также пациентов медучреждений.