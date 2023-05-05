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Приметы и советы

Организаторы «Бессмертного полка» получили разрешение провести шествие в Берлине 9 мая

Евгений Жуков
В мире
Организаторы «Бессмертного полка» получили разрешение провести шествие в Берлине 9 мая
Фото: Unsplash

Организаторы акции «Бессмертный полк» получили разрешение от полиции Берлина пройти 9 мая от Бранденбургских ворот до Мемориала павшим советским воинам в Тиргартене. Об этом стало известно в пятницу, 5 мая.

Организаторы шествия уже пригласили принять участие в этом мероприятии всех, «кому дорога память о фронтовиках-победителях».

Правоохранители также согласовали шествие на 9 мая, а сотрудники профильных ведомств будут сопровождать его от Бранденбургских ворот, где в 11:00 по местному времени состоится построение.

Полиция Берлина разрешила участникам акции брать с собой портреты своих родных и цветы. Однако под запрет попали символы «V», «Z», георгиевские ленты, флаги и знамена, все виды военной формы и ее элементы (например, пилотки и тельняшки), а также военные марши в качестве музыкального сопровождения, передает РИА Новости.

Кроме того, в местных правоохранительных органах немецкой столицы сообщили, что 8 и 9 мая в Берлине будет запрещено использование флагов России и Украины у советских мемориалов.

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