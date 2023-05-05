Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Полиция Берлина запретила использование флагов России и Украины 8 и 9 мая

Араз Салехов
В мире
Полиция Берлина запретила использование флагов России и Украины 8 и 9 мая
Фото: shutterstock

Полиция Берлина запретила использование флагов России и Украины 8 и 9 мая. Об этом в пятницу, 5 мая, сообщили в местных правоохранительных органах.

— Эта война не должна ломать стереотипы в Берлине, особенно в связи с символической датой, не должна выходить за рамки демократического дискурса и перерастать в конфликт или противостояние, — говорится в сообщении.

Германские правоохранители запретили использовать флаги стран у советских мемориалов в Трептов-парке, Тиргартене и парке Шенхольцер-Хайде, сообщает ТАСС.

В марте городская управа Нарвы в Эстонии решила не сносить памятник погибшим в годы Великой Отечественной войны жителям окрестных деревень. В Нарве преобладает русскоязычное население.

9 ноября 2022 года памятник советским воинам — освободителям Латвии от немецко-фашистских захватчиков, также называемый «Алеша», снесли в городе Резекне на востоке страны.

В этот же день в Ужгороде Закарпатской области снесли памятник «Украина — освободителям», который входит в список объектов культурного наследия страны.

Украина Россия Великая Отечественная война Германия
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Зачем в Киеве задрали юбку богине Кали

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Бесславный финал: в преддверии Дня Победы ФСБ опубликовала новые архивные документы о самоубийстве Гитлера

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Повод вспомнить отличные песни: почему рейтинги сериала «За полчаса до весны» зашкалили

Игорь Черницкий
Игорь Черницкий

Работа настоящих мужчин: престиж военной профессии достиг высочайшего уровня

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Старая модель на новый лад: получится ли отказаться от Болонской системы образования

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Запрещено все, что не разрешено: чего ждать от нового пакета антироссийских санкций

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как начинается что-то важное

Все мнения
О проекте