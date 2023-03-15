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Приметы и советы

В эстонской Нарве власти отказались сносить памятник погибшим в годы ВОВ

Юлия Курганова
В мире
В эстонской Нарве власти отказались сносить памятник погибшим в годы ВОВ
Фото: shutterstock

Городская управа Нарвы в Эстонии решила не сносить памятник погибшим в годы Великой Отечественной войны жителям окрестных деревень.

— У города нет никаких планов и желания трогать памятник. Он стоит и будет стоять, — заявил мэр Катри Райк в эфире гостелерадио ERR, передает «Московский комсомолец».

В Нарве преобладает русскоязычное население.

Президент Эстонии Алар Карис отказался утвердить поправки к законам, которые упрощают процесс демонтажа советских памятников. Об этом 7 марта сообщили в канцелярии главы страны. По его словам, законопроект предполагает запрет и снос объектов, которые нарушают чувство справедливости общества или представляют угрозу безопасности Эстонии.

Осенью 2022 года памятник советским воинам — освободителям Латвии от немецко-фашистских захватчиков, также называемый «Алеша», снесли в городе Резекне на востоке страны. Территорию вокруг мемориала обнесли забором, рядом дежурила полиция.

Тогда же в Ужгороде Закарпатской области снесли памятник «Украина — освободителям», который входит в список объектов культурного наследия государства.

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