В Севастополе 15 человек пострадали при столкновении маршрутки с деревом

Фото: Антон Кардашов / АГН Москва

В Севастополе маршрутка врезалась в дерево. В результате происшествия пострадали 15 человек, среди которых два подростка. Об этом в пятницу, 5 мая, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

— «Топик» 20-го маршрута (частный перевозчик) врезался в дерево в Севастополе в районе улицы Багрия, — написал Развожаев в своем Telegram-канале.

Он также добавил, что на место ДТП было направлено пять бригад скорой помощи, которые занимаются транспортировкой всех пострадавших.

Изначально сообщалось, что, по предварительным данным, восемь человек получили ранения средней степени тяжести. Три человека получили тяжелые травмы. Среди пострадавших также числятся два подростка 15 и 16 лет.

Позже поступила информация о 15 пострадавших.

Еще одно ДТП произошло на Минской улице на западе Москвы. Столкнулись эвакуатор и три легковых автомобиля. В результате пострадал один человек.