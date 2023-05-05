Минцифры предложило создать реестр воинского учета и апробировать его до 31 декабря

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Минцифры РФ предлагает до 31 декабря 2023 года создать единый реестр воинского учета и апробировать его. Об этом стало известно в пятницу, 5 мая.

Согласно инициативе, первый этап работы над реестром пройдет до 31 декабря 2023 года. Второй стадией значится период с 1 января по 31 декабря 2024 года, а третьей — с 1 января 2025 года.

— Установить, что на первом этапе мероприятий, предусмотренном пунктом 2 настоящего постановления, Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации обеспечиваются создание реестра воинского учета, а также апробация методических, организационных и технологических условий для обеспечения возможности его ведения и эксплуатации, — говорится в проекте постановления, которое цитирует РИА Новости.

11 апреля Госдума приняла закон об электронных повестках и едином реестре военнообязанных. По новым нормам повестки будут рассылать также через «Госуслуги». Уклоняющиеся от призыва граждане будут сталкиваться с рядом ограничительных мер — вплоть до запрета на выезд и лишения возможности управления транспортом.