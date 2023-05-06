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Приметы и советы

Народный календарь. Что опасно готовить на ужин 9 мая

Араз Салехов
Общество
Народный календарь. Что опасно готовить на ужин 9 мая
Фото: shutterstock

В старину 9 мая называли Глафирой Горошницей. В этот день жители сел и деревень копали огороды, начинали высаживать горох и картофель.

Согласно традициям, 9 мая под запрет попадают картофельные блюда на ужин, поскольку это опасно для семейных отношений. Считалось, что картофель на ужин приведет к недопониманию и последующему разрыву отношений. В этот день картошку необходимо заменить на что-то другое, желательно на горох. В таком случае в доме всегда будет царить хорошая и добрая атмосфера.

Также людям нельзя ловить ласточек. В ином случае вы можете попасть в тяжелую жизненную ситуацию, выход из которой невозможно будет отыскать своими силами.

Под запрет попадает выяснение отношений между невесткой и свекровью, а также между зятем и тещей. После ссоры они могут стать врагами навсегда, к тому же еще и втянут в свои «разборки» других членов семейства.

Приметы погоды

Если пение птиц напоминает кваканье лягушек, то скоро будет дождь.

У облаков верхней части не видно — к проливному дождю с грозами.

Если березовый лист полностью развернулся, то пришло время высаживать картофель.

Кукушка часто и громко кукует — к хорошей погоде.

Именины отмечают: Василий, Глафира, Иван, Николай, Петр, Степан.

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